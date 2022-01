Questo fine settimana sarà possibile testarsi al Centro della Protezione Civile di Rivera

BELLINZONA - Anche per il fine settimana dell’8 e 9 gennaio, in Ticino è prevista un’estensione dell’offerta di test per il coronavirus. Le persone che presentano sintomi anche lievi – raffreddore, febbre, mal di testa, mal di gola, perdita improvvisa di gusto o olfatto – sono invitate a mettersi in auto-isolamento e ad annunciarsi per un test PCR alla hotline cantonale (tramite telefono, e-mail o whatsapp) oppure contattando una delle farmacie a disposizione. Al Centro della Protezione civile di Rivera sarà allestita una modalità «drive-in», accessibile su prenotazione, che permetterà di testarsi senza dover scendere dal proprio veicolo.

Il dispositivo di test è uno dei pilastri fondamentali nella strategia di contenimento del virus. Considerato l’alto numero di nuovi contagi giornalieri e la conseguente necessità di mantenere un’adeguata offerta di test sul territorio cantonale, il Cantone – in collaborazione con gli Ordini dei medici e dei farmacisti e la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze – ha provveduto anche per il prossimo fine settimana a estendere l’offerta alla popolazione.

Le persone sintomatiche sono invitate a mettersi in auto-isolamento e a contattare la hotline cantonale tramite telefono (0800 144 144), e-mail (testcovid@fctsa.ch) o WhatsApp (079 219 79 96). Le collaboratrici e i collaboratori della hotline fisseranno l’appuntamento per il test in uno dei checkpoint operativi il fine settimana a Bellinzona, Lugano e Mendrisio o indirizzeranno l’utenza su altre possibilità.

In alternativa, è possibile anche rivolgersi alle farmacie che effettuano i test nel fine settimana, per fissare un appuntamento (l’elenco completo delle farmacie è consultabile sulla seguente pagina web).

Sabato 8 e domenica 9 gennaio infine, le persone, sintomatiche e non, che necessitano di testarsi avranno anche una possibilità aggiuntiva, recandosi al Centro della Protezione civile di Rivera, che offrirà in modalità «drive-in» su appuntamento, sia i test PCR che quelli antigenici rapidi. Chi sceglierà questa modalità potrà effettuare il test senza dovere scendere dal proprio veicolo. Per fissare l’appuntamento è possibile consultare la pagina web.