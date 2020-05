Che effetti ha avuto il Coronavirus sulle aziende? Il DFE fa un'indagine

BELLINZONA - La pandemia da Coronavirus (Covid-19) avrà anche nel prossimo futuro un impatto significativo sull’attività delle aziende ticinesi. Comprendere in maniera dettagliata le conseguenze della pandemia sul tessuto economico del nostro Cantone è quindi un passo fondamentale per pianificarne il rilancio.

Il Dipartimento economia aziendale, sanità, sociale (DEASS) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) – su incarico del Cantone nell’ambito dei lavori in seno al Gruppo strategico per il rilancio dell’economia cantonale – ha quindi sviluppato un’indagine campionaria da somministrare alle aziende ticinesi, volta a valutare gli effetti della pandemia da Coronavirus (Covid-19). Le importanti informazioni che saranno raccolte consentiranno di meglio comprendere la nuova realtà in cui gli attori economici dovranno operare e rappresenta un elemento conoscitivo importante.

La partecipazione al sondaggio di tutte le imprenditrici e di tutti gli imprenditori coinvolti è fondamentale per delineare un quadro che sia il più rappresentativo possibile. Il questionario – che verrà inviato a partire da oggi, in formato elettronico, a un campione di circa 5’000 aziende – richiede un tempo di risposta di una decina di minuti e le informazioni raccolte verranno trattate con la massima riservatezza nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati.

Coscienti dei grandi impegni con i quali tutti gli imprenditori sono confrontati, si ringraziano anticipatamente tutti coloro che riusciranno a ritagliarsi un breve lasso di tempo per partecipare a questa importante indagine.