RSI e TeleTicino in crescita, l'ottimo 2021 delle emittenti televisive ticinesi

COMANO/MELIDE - Un 2021 eccezionale per le realtà televisive e radiofoniche ticinesi: RSI e TeleTicino festeggiano risultati da record.

Infatti nel 2021 i due canali TV RSI hanno raggiunto la quota di mercato del 38.6% in Prime Time (tra le 18 e le 23) e del 30.5% sulle 24 ore, con un aumento – rispetto al 2020 – di più di 3 punti percentuali (+3.6 sulle 24 ore e +3.2 in Prime Time).

Una crescita registrata, nella giornata di diffusione (overnight), soprattutto grazie all’interesse delle generazioni più giovani: in crescita, infatti, il pubblico tra i 15 e i 29 anni (+3.8 nelle 24 ore e +6.3 in Prime Time) e quello tra i 30 e i 49 anni (+3.5 nelle 24 ore e +4 in Prime Time). L’aumento più importante per le quote di mercato TV è stato registrato su LA 1 nel secondo semestre del 2021 con un +1.1 sulle 24 ore e +1 punti percentuali in Prime Time.

Per quanto riguarda TeleTicino, per la prima volta nella sua storia, nel secondo semestre 2021 ha superato la quota di mercato del 2% sulle 24 ore, con 45 mila contatti. Sull’arco di quattro anni si è registrata una progressione del 50%. L’emittente di Melide continua ad essere la televisione regionale concessionata con la quota di mercato più alta del paese. È il secondo canale più seguito nella Svizzera italiana nella fascia informativa compresa tra le 18 e le 19. In televisione Ticinonews raggiunge il 10% di quota di mercato e consolida ulteriormente i

propri risultati.

Nel 2021 oltre il 79.3% degli Svizzeri italiani – pari a 268'000 persone – ha seguito mensilmente, per almeno 15 minuti consecutivi l’offerta televisiva della RSI. Se calcoliamo anche il resto della Svizzera le telespettatrici e i telespettatori sono 390'000.

Quanto alla Radio, il 2021 riconferma le tre reti RSI ai vertici nazionali tra tutti i canali SSR in termini di quota di mercato (57.65%). Rete Uno si attesta al 34.21% - con una perdita nel primo semestre di 3,55 punti percentuali e un’inversione di tendenza nel secondo con un +2.69 - e registra nel complessivo dell’anno una flessione di 2.15 punti percentuali rispetto al 2020. Rete Uno tocca un pubblico di oltre 142'000 persone in tutta la Svizzera. Rete Due aumenta la sua quota di mercato di +1.39 punti percentuali attestandosi ora a un 5.5%. Trend positivo anche per Rete Tre che totalizza un 17.94% di quota di mercato (+0,84).

Sull'altro fonte, settimanalmente Radio3i raggiunge una quota di mercato del 13.6% con 73 mila ascoltatori, rimanendo la radio privata più ascoltata della Svizzera italiana.

Attenta alle esigenze e alle necessità del proprio pubblico, RSI ha sviluppato ulteriormente la copertura dell’attualità regionale, nazionale e internazionale offrendo più appuntamenti dedicati all’Informazione, che hanno registrato un aumento di quota di mercato per tutte le testate, tra cui il TG Flash delle 18 (+4 punti percentuali) e il Quotidiano (+2.5 con una quota di mercato media del 55.2%). Vincente anche la modifica di palinsesto che ha visto l’introduzione ad un orario regolare (tra le 22.30 e le 23) del nuovo appuntamento informativo in tarda serata

InfoNotte (9.8%) e InfoNotte Sport che, dal 20 settembre al 31 dicembre, ha conquistato una quota di mercato media pari all’11%.

A Melide, l’informazione rappresenta il perno del palinsesto e le numerose dirette straordinarie imbastite per raccontare l’attualità in tempo reale, hanno permesso a Teleticino di rafforzarsi ulteriormente con Speciali che hanno superato il 25% di share.

Un anno eccezionale lo è stato anche per gli appuntamenti sportivi internazionali: dalle dirette delle partite di UEFA EURO 2020 a quelle dei Giochi Olimpici di Tokyo, accompagnate dalle trasmissioni proposte dalla redazione Sport RSI come Eurolandia, Zeuro in condotta per EURO 2020 e, per i Giochi di Tokyo, È già domani. Accanto alla programmazione tradizionale e nell’attesa del lancio di un nuovo format TV nei prossimi mesi, RSI si è anche impegnata per offrire appuntamenti puntuali culturali come, per esempio, le serate in diretta dedicata

all’Afghanistan, l’anima di un paese o la Serata d’inaugurazione della Scala di Milano con il “Macbeth” di Giuseppe Verdi. Positivi anche i risultati dei molti appuntamenti dedicati all’approfondimento, che continuano ad incontrare il favore del pubblico mantenendo pressoché inalterata la loro quota di mercato rispetto allo scorso anno, come Falò, Il Giardino di Albert, Patti Chiari, Paganini, Storie e Tempi moderni. Anche le trasmissioni religiose in diretta – Messe e Culti – hanno mediamente raccolto una quota di mercato del 12.3%. Sempre molto apprezzate tutte le produzioni proprie di accompagnamento e intrattenimento come i quiz Zerovero (+7.8 punti percentuali) e il nuovissimo solo1lettera (42.6%), il programma in diretta Siamo Fuori (23.1%) e i nuovi format, che hanno conquistato una quota di mercato media di oltre il 30%, come Puoi cucinarlo anche tu, Non te lo Mercoledì dirò mai e Salirò. Grande l’interesse del pubblico anche per la terza stagione dedicata al trekking nel nostro territorio,

In cammino sulle creste tra Grigioni e Ticino (42%).

Con 3 click al secondo su web e social, 1 stream start ogni 3 secondi sul Play RSI e un totale di 658'696 follower e 76'644'905 visualizzazioni sui social media, la tendenza è decisamente in positivo anche per l’online. Il Play RSI, che in seguito al potenziamento dell’offerta di contenuti non è più solo replay, ha registrato una importante crescita nel numero di viste (+37 punti percentuali) e di visualizzazioni (+42).

A Melide c'è grande soddisfazione. Sacha Dalcol, direttore Teleticino e Radio3i: :Un plauso alla piccola grande squadra che giorno dopo giorno cerca di essere sempre sul pezzo, raccontando quello che accade sul nostro territorio in tempo reale attraverso radio, tv e web. Il 2022 è un anno importante: Radio3i in primavera compirà 35 anni. Un anniversario che abbiamo intenzione di sottolineare con diverse iniziative".