EOC, scelto il nuovo direttore generale: Martinetti succede a Pellanda

BELLINZONA – Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale ha nominato all’unanimità il Signor Glauco Martinetti quale nuovo Direttore generale. "Scelto fra una rosa di candidati di valore – si legge in una nota – che hanno onorato il bando di concorso, il nuovo Direttore sarà chiamato a condurre l’EOC in un periodo di profonde trasformazioni".

Martinetti entrerà in carica dal 1 gennaio 2021, quando prenderà il posto dell'attuale direttore generale Giorgio Pellanda che terminerà la propria attività alla fine del corrente anno per pensionamento dopo dieci anni alla Direzione dell'EOC.

"Al Dottor Giorgio Pellanda, il Consiglio esprime sin da ora i più vivi ringraziamenti per l’attività svolta, che in questi anni l’ha visto in prima linea in un momento di importante evoluzione del settore ospedaliero del nostro Cantone. Il Consiglio avrà il piacere di presentare il nuovo Direttore generale nelle prossime settimane, in occasione di un incontro con la stampa".