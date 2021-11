EOC e Moncucco, si assumono solo vaccinati

BELLINZONA - Da ottobre l'EOC assume solo personale vaccinato, andando oltre alla risoluzione governativa che chiede il certificato Covid per il personale curante.

Una scelta adottata per tutelare i pazienti. "La misura è stata voluta per proteggere i pazienti, soprattutto quelli più vulnerabili, come pure tutti i collaboratori", spiega infatti al CdT Paolo Ferrari, capo dell’area medica dell’EOC.

La decisione è stata comunicata dapprima con una newsletter interna al personale, mentre non è stata resa pubblica (anche se noi lo avevamo svelato già qualche tempo fa), parole del direttore Glauco Martinetti.

Anche la Clinica Moncucco assume solo vaccinati.