Da bomber a mister. Ianu sulla panchina del Semine: "È una bella sfida"

*Da Laborsport

SEMINE – Avrà un nuovo allenatore il Semine. A sedere in panchina dalla prossima stagione sarà l’ex attaccante professionista Christian Ianu, già giocatore del club bellinzonese. Si tratta della prima esperienza da allenatore per il 38enne con oltre 400 presenze tra i professionisti.

“Sono molto carico – ci confida –. Negli ultimi anni mi è sempre balenato per la testa di voler allenare e sono contento di ricevere questo incarico in un club come il Semine”. Quello di Ianu non sarà un incarico di allenatore-giocatore. “Lascio qui la tessera perché forse qualche partita la gioco, ma il focus sarà ovviamente sulla parte gestionale. Affianco a me ci sarà Teodoro che mi darà una mano e stiamo spingendo per costruire uno staff all’altezza della situazione”.

“Dai ragazzi – dice Ianu – mi aspetto partecipazione ed entusiasmo. Con queste premesse, sono sicuro che potremo fare bene”.