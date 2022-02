Bimba trovata morta nel bosco, un arresto

BERNA - Un arresto per la morte della bambina di 8 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nel bosco di Koeniz.

Il cadavere della piccola è stato rinvenuto , martedì 1° febbraio, poco dopo le 19. Inizialmente non era stato detto nulla in merito al possibile motivo del decesso.

Di oggi la notizia di un arresto. La persona finita in manette fa parte dell'entourage della bimba, non si sa altro. Sono in corso interrogatori per capire se può aver avuto un ruolo nel decesso.

La Polizia cantonale bernese ha anche effettuato i primi accertamenti forensi.