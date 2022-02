Rubriche, firme, approfondimenti... ecco tutte le novità di Ticinolibero

Cari lettori,

come avrete notato nelle ultime settimane ticinolibero è stato completamente rinnovato sul piano grafico e contenutistico. Abbiamo rivisto anche la struttura delle sezioni, cercando di rendere più semplice e chiara la navigazione sul sito. L’idea è quella di mantenere una base di notizie di flusso arricchendo però il portale con contributi di approfondimento e di opinione.

Tra le nuove rubriche segnaliamo Fiscalmente, curata da Samuele Vorpe e dai suoi colleghi del Centro competenze tributarie della SUPSI, che affronta in modo semplice temi legati alla fiscalità; L’economia con Amalia, che ripropone settimanalmente le analisi dell’economista Amalia Mirante; Riflessioni con Mauro, a cura di Mauro Dell’Ambrogio, che affronta a ruota libera temi di varia attualità politica e sociale; Animal House, in collaborazione con la storica rivista Anima.li. Abbiamo inoltre creato una finestra dedicata al calcio regionale che ripropone alcuni articoli realizzati dal collega Riccardo Vassalli per il suo portale Laborsport.

Ci sono poi il blog enogastronomico curato da Mirko Rainer, patron del Ristorante Montalbano, in collaborazione con il suo chef Andrea Bertarini; Letture, che propone le novità editoriali degli editori Dadò e Fontana; Design, rubrica sull’arredamento di interni curata dall’interior design Daniele Carta; altri temi economici vengono affrontati e sviluppati nella rubrica Oltre l’Economia, a cura della Camera di Commercio ticinese… Nei prossimi giorni proporremo anche una rubrica curata dall’arciprete di Chiasso Don Gianfranco Feliciani, e una sulla Civica curata dall’ex deputato Franco Celio. E non è ancora tutto… Alcune rubriche sono condivise con liberatv.ch in modo che tra i due portali ci sia sempre un dialogo.

Se volete contribuire con suggerimenti, opinioni o collaborazioni, scrivetemi a marco.bazzi@liberatv.ch

Ticinolibero conta attualmente circa 25'000 utenti unici al mese, e l’obiettivo è farlo crescere, distinguendolo dagli altri portali di informazione, dandogli, appunto, un taglio di approfondimento.

Marco Bazzi