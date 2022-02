Milano da paura: cinque accoltellamenti nella notte. Non sarebbero casi collegati tra loro

MILANO – Notte di sangue a Milano, dove nella notte cinque persone sono state accoltellate in zona Garibaldi, tra le più frequentate della movida cittadina e a pochi passi dalla Stazione centrale. Le vittime sono tutti giovani tra i 15 e i 20 anni e secondo gli investigatori si tratta di casi non collegati tra loro Un 20enne è ricoverato in gravi condizioni.

Il primo di quattro episodi è avvenuto verso le 3:25 del mattino. Un 18enne è stato ferito con una coltellata ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale. Un minuto dopo si è verificato un altro caso con un 20enne ferito gravemente all'addome e trasportato al Niguarda in codice rosso.

Il terzo alle 4.45 in corso Como, uno dei viali più frequentati tra i giovani di Milano e dell’hinterland, con un 19enne finito in codice giallo al Policlinico. Il quarto è accaduto nel vicino viale Pasubio, alle 5.20, quando è stato ferito un 15enne, trasportato in codice giallo all’ospedale S.Raffaele. Prima di questi fatti, all’1.30, si era verificato il ferimento, di fronte alla stazione Centrale, in piazza Duca D’Aosta, di un minorenne straniero, presumibilmente di 16 o 17 anni.

Le indagini sui diversi episodi sono a carico dei Carabinieri.