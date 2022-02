Il pitbull di Theo Hernandez sbrana un cagnolino

GUANZATE – Si cercano testimoni per chiarire la brutale aggressione a un cagnolino e alla sua proprietaria da parte di un pitbull scappato dalla villa del calciatore del Milan Theo Hernàndez. Il cane, uno dei quattro del giocatore, è fuggito venerdì pomeriggio dal cancello che si era aperto per consentire l’accesso di un’auto e ha azzannato un pinscher. Tutto è accaduto nel giro di pochi istanti mentre la donna, di 74 anni, stava portando a spasso il suo cagnolino. La nipote dell’anziana, Patrizia Gini, ha lanciato un appello su un social per trovare testimoni dell’accaduto.

Il terzino del Milan risiede a Guanzate, in provincia di Como, da circa un anno, insieme alla compagna, modella e influencer, Zoe Cristofoli. Milo, un pinscherino di sette anni, di Maria Luisa Annoni e del marito Federico Vezzoli, non ce l’ha fatta a scampare alla furia del pitbull.

“I miei zii sono ancora molto spaventati – ha raccontato la nipote -. Milo era tenuto al guinzaglio dalla zia mentre passeggiavano in via Manzoni. Quando hanno aperto il cancello per far entrare un’auto, il cane si è diretto verso di loro. La zia ha preso subito in braccio Milo e l’ha tenuto sopra la testa, ma il pitbull gli è saltato addosso e l’ha fatta cadere per terra e ha tentato di strapparle la giacca. Si è rialzata, ha lanciato Milo su un’auto in sosta, ma il pitbull, si è avventato sul cagnolino”.