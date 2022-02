Breaking news: il corteo di Nebiopoli ci sarà

CHIASSO - La sfilata del Carnevale Nebiopoli ci sarà! Il comitato lo annuncia last minute, con un comunicato inviato questa mattina in redazione. Il motivo? Non attirare troppa gente, per non trovarsi in situazioni gestibili. Ma dopo i successi dei giorni scorsi per la manifestazione, oggi si tornerà per le strade.

Che ci sia voglia di carnevale, di normalità, di stare in mezzo alla gente, è innegabile. E in questi giorni i vari eventi in Ticino stanno attirando molte persone, desiderose di tornare a incontarsi, a travestirsi e a essere spensierate.

Tra sì e no, gli ultimi mesi travagliati dei carnevali

Ricordiamo che quella dei carnevali ticinesi è stata purtroppo una odissea, fatta di organizzazione, di tentativi, di annullamenti. Il Radaban, evento forse più noto che si tiene a Bellinzona, su era arreso a novembre (leggi qui e leggi qui), si era addirittura pensato di trasferirlo a Lugano ma si era concluso che l'identità della manifestazione è troppo legata alla capitale (leggi qui). Il no definitivo era arrivato, dopo altri tentativi di organizzare qualcosa in versione light, a dicembre (leggi qui). Si sta svolgendo per contro una edizione che prevede eventi nei bar, che sta piacendo molto.

Di fronte ai no anche di Biasca e Roveredo (leggi qui), dove comunque si sono festeggiati i 60 anni della società, Chiasso aveva più volte fatto capire di volerci provare sino in fondo, pianificando versioni alternative e eventuali piani B (leggi qui, leggi qui).

Come in altri comuni, era arrivato il no (leggi qui ) con il colpo di coda poi dell'edizione organizzata e presentata all'ultimo minuto (leggi qui). Ora, il corteo.

Chiasso terrà il suo corteo

Ecco la nota: "Annunciamo ufficialmente che alle 14.00 sfileranno per Corso S. Gottardo carri, gruppi e guggen. Sono ben 18 i figuranti che vedremo in città. Il percorso partirà da Corso S. Gottardo all’altezza della Dogana e terminerà dopo il villaggio open air in piazza. L’evento è gratuito. Per motivi organizzativi non abbiamo potuto dichiarare ciò prima di stamattina, scelta effettuata assieme alle autorità di Polizia per comunque evitare di attirare un pubblico troppo importante a Chiasso. L’evento a sorpresa delle 14 e quello delle 16 vengoni quindi fusi in un unico corteo che avrà luogo alle 14.00!".

I numeri dei giorni scorsi al Nebiopoli

L'invito è di portare i bambini, il cui corteo ieri ha avuto un grande riscontro, con "400 bambini hanno sfilato per la città con due guggen e qualche gruppo e carro, sul percorso all’aperto hanno assistito al corteo circa 2000 persone".

Poi dalle 17.00 ci sarà di nuovo in funzione il trenino turistico per fare il giro dei bar della città. La festa in piazza durante tutto il giorno con la distribuzione del Risotto Urano alle 12.00. Durante il pomeriggio gonfiabili per i bambini in Piazza Indipendenza e Piazza Bernasconi ed il mega villaggio per famiglie nel posteggio del Silver Cafè con toro meccanico e gonfiabili). Molti i bar che proporranno delle merende. Il modo più semplice per valutare cosa scegliere è tramite i social media del Carnevale Nebiopoli.

A proposito dei bar, il comitato parla di "un successo la consegna delle chiavi dal Sindaco Bruno Arrigoni al Primo Ministro Silvano Pini, durante l’aperitivo ha iniziato a formarsi un po’ di gente che si spostava quindi tra la città ed i suoi esercizi e la festa in piazza. Le prime stime si aggirano sono di almeno 3000 persone anche se è davvero difficile proporre dei dati in virtù dell’estensione della festa in tutta la città. Non si segnalano disordini".