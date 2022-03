Guerra, Berna: "Per ora in Svizzera non sono previste misure speciali"

BERNA - La paura dilaga: cosa fare in caso di attacchi? Che pericoli ci sono attualmente? Come fare eventualmente scorta di cibo? La popolazione svizzera si sta facendo sentire, chiedendo informazioni sia all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), che presso i cantoni e i comuni.

L’UFPP ha quindi elaborato una scheda informativa sull’argomento. Le informazioni ivi contenute vengono aggiornate con l’evolvere della situazione, ma si precisa come "al momento la popolazione non deve adottare misure particolari".

Cosa si può fare al momento?

"Al momento la popolazione non deve adottare misure particolari. Indipendentemente dall’intervento militare in corso, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese raccomanda di costituire una scorta d’emergenza domestica e di scaricare l’app Alertswiss sullo smartphone", si legge.

Per quanto riguarda la scorta, "la popolazione dovrebbe essere in grado di mangiare per diversi giorni senza supporto esterno. L'approvvigionamento economico nazionale (WL) consiglia quindi di mantenere una fornitura di emergenza per circa una settimana".

In concreto: l'approvvigionamento di emergenza comprende principalmente cibo conservabile e 9 litri di acqua a persona, oltre ai farmaci più importanti.

A proposito di farmaci, è partita la corsa allo ioduro di potassio. Il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini ha spiegato ai ticinesi che non serve e l'UFPP conferma. "Non esiste uno scenario in cui sia richiesta la distribuzione o l'assunzione di compresse di iodio. La Confederazione si astiene attualmente dall'ordinare misure di protezione per un conflitto nucleare", viene precisato.

Le compresse di iodio, "utilizzate in un grave incidente nucleare in cui fuoriesce lo iodio radioattivo", "impediscono allo iodio radioattivo di accumularsi nelle ghiandole tiroidee e causare il cancro alla tiroide".

In caso di disastro devono essere assunte per tempo. Per questo, "nei comuni entro un raggio di 50 km intorno a una centrale nucleare svizzera, le compresse di iodio vengono distribuite come misura precauzionale a tutte le persone che vi soggiornano regolarmente. In questi comuni, le compresse di iodio sono conservate anche in farmacie e farmacie e potrebbero essere acquistate lì in perdita al prezzo di CHF 5.00. Nelle aree al di fuori di 50 km intorno a una centrale nucleare svizzera, i Cantoni immagazzinano compresse di iodio per rifornire l'intera popolazione in caso di incidente".

Ma, si ribadisce, "attualmente, i privati non hanno bisogno di conservare compresse di iodio al di fuori di questa zona".