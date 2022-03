Cadenazzo ospiterà i profughi di guerra

CADENAZZO – Il primo centro ticinese di profughi in fuga dalla guerra in Ucraina avrà sede a Cadenazzo. Lo ha confermato alla RSI la Sezione del militare e della protezione della popolazione.

I profughi di guerra – dopo la registrazione presso la SEM – assegnati al Cantone saranno ospiti nel rifugio della protezione civile di Cadenazzo. “Siamo lieti – commenta il sindaco Marco Bertoli – di poter dare una mano in questo periodo di emergenza. L’infrastruttura è perfettamente in ordine”.

Il progetto passerà domani sul tavolo del Consiglio di Stato, ma non dovrebbe incontrare ostacoli. Il centro di prima affluenza è però concepito per soggiorni brevi. Da lì – scrive la RSI – verranno poi assegnati alloggi alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.