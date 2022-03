Incidenti stradali, le cifre dell'USTRA: meno morti, ma più feriti sulle strade svizzere

BERNA – Lo scorso anno hanno perso la vita sulle strade svizzere 200 persone, mentre i feriti gravi sono stati 3933: è quanto emerge dalle statistiche sugli incidenti pubblicate dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Continuano a preoccupare le cifre riguardanti le e-bike, ancora in crescita.

Nel 2021 gli incidenti stradali hanno causato complessivamente 200 morti, in calo rispetto all'anno precedente (2020: 227); sono invece aumentati i feriti gravi (3933 contro 3793 nel 2020).

La suddivisione per categorie di mobilità restituisce il quadro seguente:

Autovetture

In questo gruppo i decessi sono stati 65 (2020: 71) e i feriti gravi 738 (2020: 611). L'aumento maggiore di infortunati gravi si è registrato nei tamponamenti (+50 persone rispetto al 2020), nei sinistri avvenuti in fase di immissione (+27) e nelle collisioni frontali (+25).

Motoveicoli

Fra i motociclisti il numero di decessi scende da 52 (2020) a 47 (2021), mentre sale quello dei feriti gravi (1067 rispetto a 998). Marcato calo degli infortunati gravi (vale a dire morti e feriti gravi) nella fascia di età 55-64 (-33 rispetto al 2020), mentre si constata un incremento nelle fasce fino a 17 anni (+73), 45-54 (+16) e 65-74 (+15).

Pedoni

I pedoni morti in seguito a incidente stradale sono stati 37 nel 2021 (2020: 36), dei quali 14 su attraversamento pedonale (2020: 16) e 23 al di fuori (2020: 20). I feriti gravi sono stati 424 (2020: 408), rispettivamente 202 sulle strisce zebrate (2020: 201) e 222 al di fuori (2020: 207). Cresce il numero degli infortunati gravi fra gli ultra 75enni (132 rispetto ai 121 nel 2020).

Biciclette

Nel 2021 sono morti 22 ciclisti (2020: 29) e 819 sono rimasti gravemente feriti (2020: 934). Spesso l'incidente grave è avvenuto per responsabilità propria del diretto interessato.

E-bike

In crescita il numero di morti (17 rispetto ai 15 del 2020) e feriti gravi (531 rispetto a 521) fra gli utenti di e-bike: 98 erano alla guida di versioni veloci (2020: 114), 450 di modelli lenti (2020: 422). Fra questi ultimi spicca l'incremento nella fascia di età 65-74 (da 78 nel 2020 a 115 nel 2021).

Mezzi simili a veicoli

Non si sono registrate vittime di incidenti nella micromobilità non motorizzata lo scorso anno (2020: 2), mentre sono rimaste ferite in modo grave 62 persone (2020: 57), in gran parte bambini.

Monopattini elettrici

Non si sono verificati incidenti mortali a bordo di monopattini elettrici, ma in compenso è salito il numero di feriti gravi, 89 rispetto a 55 dell'anno precedente, in particolare nelle fasce d'età 35-44 e 45-54. Circa un terzo degli episodi è avvenuto nelle città di Zurigo, Ginevra e Losanna.