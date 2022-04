Pomeriggio di rientri, 18 chilometri al Gottardo in direzione nord

BELLINZONA - Sulla via del rientro. Come previsto, non si sono mai davvero fermate le code in Ticino in questi giorni di festività pasquali. Ieri subito dopo pranzo molte persone si sono rimesse in strada, e oggi il rientro prosegue.

Il traffico parrebbe essere un po' meno intenso rispetto a quello che ha caratterizzato le partenze nei giorni scorsi. Nel pomeriggio al Gottardo si sono raggiunti i 18 chilometri in direzione nord, con due ore e 10 minuti di ritardo. Nel corso della giornata sia i chilometri che l'attesa sono aumentate.

Ad Airolo è chiusa l'entrata dell'autostrada sia in direzione sud che nord.

Verso il Ticino c'è un'oretta di attesa.