Cade mentre va in bicicletta, ferito gravemente un 14enne

SALORINO - Un giovane 14enne è rimasto gravamente ferito cadendo mentre andava in bicicletta a Salorino, tanto da dover essere portato via con la Rega.

Lo comunica la Polizia cantonale comunica. L'incidente è avvenuto ggi poco prima delle 17 in via Corta a Salorino.

"Un 14enne residente nel Mendrisiotto circolava in discesa in sella a una bicicletta. In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo per poi cadere a terra", si legge nella nota.

"Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Mendrisio, i soccorritori del SAM nonché della Rega, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale".

Gravi le ferite, secondo una prima valutazione medica.