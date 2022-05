Arrestato l’aggressore di Piazza Dante

LUGANO – È stato identificato e arrestato l’autore dell’aggressione di ieri sera in piazza Dante, che ha ferito un 35enne con un’arma da taglio. Il fermo è stato effettuato a Paradiso da agenti della Polizia Città di Lugano. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che si tratta di un 32enne svizzero residente nella regione. Le ipotesi di reato sono di lesioni gravi tentate, subordinatamente lesioni semplici, via di fatto, furto (per aver sottratto precedentemente ai fatti anche un cellulare), minaccia, impedimento di atti delle autorità, infrazione alla Legge sulle armi. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.