Accoltellamento a Lugano durante la festa

LUGANO – Un fatto di sangue ha macchiato le vie del centro città gremito di gente in festa per la vittoria del Lugano. La Polizia cantonale comunica che ieri sera, poco dopo le 22.30, un 35enne italiano domiciliato nel luganese è stato aggredito in piazza Dante, poco lontano da dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per la Coppa Svizzera, con un arma da taglio – probabilmente un taglierino - riportando una lieve ferita a un polso.

L’aggressore non è stato ancora identificato, come ignote sono le cause della lite.

Oltre alla Cantonale, sul posto sono intervenuti anche la Polizia della Città di Lugano e la Croce Verde, che ha prestato i primi soccorsi al 35enne per poi trasportarlo in ospedale.