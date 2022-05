Caldo tropicale. Notti già bollenti in Ticino: Magadino e Stabio da primato

STABIO – Benvenuta estate. All’inizio della stagione estiva, è vero, manca ancora un po’, ma le temperature giocano d’anticipo e questa notte in Ticino si è registrata la prima notte tropicale dell’anno. A Magadino e Biasca, per esempio, la colonnina di mercurio dei termometri non è mai scesa sotto i 20° nelle notte. Per quanto riguarda Magadino – riferisce MeteoSvizzera – si tratta della notte tropicale più precoce dall’inizio delle misurazioni nel 1954. Anche a Lugano e Locarno Monti si è trascorso una notte bollente con temperature vicinissime ai 20°.

Il mese di maggio prosegue all’insegna del caldo con temperature sopra la norma stagionale. Ne sanno qualcosa gli abitanti di Stabio, dove ieri si sono registrati 29,3°. Ieri, il DSS ha diramato il ‘tradizionale’ vademecum per difendersi dall’ondata di calore che sta investendo gran parte del nostro Cantone negli ultimi giorni. Ondata tropicale che – bollettino alla mano – dovrebbe prolungarsi fino a inizio settimana prossima.