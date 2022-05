Tragedia a Como: 17enne annega nel lago

COMO – Tragedia ieri sera a Como in viale Geno. Poco prima delle ore 21 è stato lanciato l'allarme per un ragazzo che è stato visto buttarsi nel lago senza riemergere. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Como con il nucleo sommozzatori e poco dopo il giovane - che era sprovvisto di documenti - è stato trovato a circa 5 metri di profondità. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo e lo hanno trasportato all'ospedale, ma le sue condizioni sono subito parse disperate. I medici hanno tentato l'impossibile. Il ragazzo, che aveva 17 anni, è stato sottoposto alla procedura Ecmo (Ossigenazione extracorporea a membrana), ma è morto questa mattina verso le 8. Viveva in Germania ed era di origini turche.

Si tratta dell'ennesimo episodio di annegamento che vede coinvolto un minorenne nei pressi di viale Geno, dove vige il divieto di balneazione. Non è ancora chiaro se il 17enne si sia tuffato a scopo ludico o per togliersi la vita.