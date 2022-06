Tragedia sull’A2 a Novazzano: morto motociclista di 53 anni

NOVAZZANO - La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 6.30 sull'autostrada A2 in territorio di Novazzano vi è stato un incidente della circolazione stradale con esito letale. Stando a una prima ricostruzione, un 28enne italiano residente in provincia di Como circolava in direzione sud sulla corsia di destra. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, è andato a urtare contro il motoveicolo guidato da un 53enne ticinese residente nel Mendrisiotto. In seguito all'impatto, quest'ultimo è stato sbalzato di sella rovinando violentemente a terra. Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). A causa delle gravi ferite riportate, il 53enne è deceduto sul posto. Illeso per contro il conducente dell'autovettura. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto autostradale interessato dall'incidente rimarrà chiuso fino almeno alle 11.00. Sull'A2 (carreggiata A) è stato nel frattempo predisposto il traffico bidirezionale.