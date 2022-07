Ancora un incidente: grave un motociclista di 72 anni. Chiusa la strada delle Centovalli

CAMEDO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 16 in località Corcapolo vi è stato un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione, un 72enne svizzero residente nel Canton Argovia che circolava in sella a una moto sulla strada delle Centovalli in direzione di Camedo si è scontrato con un’auto che viaggiava nella direzione opposta. Giunto all'altezza del bivio di Calezzo il motociclista si è fermato per invertire il senso di marcia e dopo essere ripartito ha colliso con una vettura guidata da una 23enne italiana residente nel Verbano Cusio Ossola.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Losone, nonché i soccorritori del Salva e della REGA che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 72enne ha riportato gravi ferite ma non tali da metterne in pericolo la vita. Hanno riportato leggere ferite la 23enne e la passeggera della motocicletta, una 52enne pure svizzera residente in Argovia.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto stradale interessato dall'incidente è stato inizialmente chiuso in entrambe le direzioni e poi riaperto in senso alternato. La riapertura completa del tratto stradale è avvenuta alle 17.45.