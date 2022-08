Che salasso! "In Ticino nel 2023 aumento dei premi del 10%"

BERNA - Il previsto aumento dei premi di casse malati per il 2023, potrebbe assumere dimensioni da incubo in Ticino. Secondo un’indagine della società di consulenza Accenture, pubblicata dalla NZZ am Sonntag, l’aumento nel nostro Cantone potrebbe quasi toccare quasi il 10%, 9,2 per l’esattezza. Insomma, più che una stangata, un vero e proprio salasso.

Secondo lo studio, per volontà politica, negli ultimi due anni i premi sono stati calcolati in modo approssimativo e le riserve delle assicurazioni sanitarie sono state in parte ridotte, con lo scopo di calmierare i premi. Oltre a questi fattori, ad incidere sul prossimo aument ci saranno anche gli effetti della pandemia di Covid-19 e vari effetti straordinari.

Se il Ticino piange, il Canton Grigioni non ride, visto che l’aumento prospettato è di poco inferiore: 8%. Male anche Neuchâtel (+7,8%). Aumenti molto contenuti sono invece previsti nei Cantoni di Glarona (+1%), Giura (+1,4%) e Nidvaldo (+2,6%).

Lo studio odierno è l'ennesimo campanello d’allarme sulla questione. Che ci sarà un aumento è ormai certo, che sarà importante è probabile, ma il quantum resta da definire e lo sarà fino a quando le autorità federali e cantonali non comunicheranno le cifre ufficiali. In autunno, come di consueto.