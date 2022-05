Gli svizzeri riscoprono il Ticino. Ma gli stranieri?

BELLINZONA - Il Ticino piace, in particolar modo agli svizzeri. Il turismo del nostro Cantone si sta riprendendo e fa segnare cifre incoraggianti a marzo 2022, non solo rispetto all'annus terribilis (e non poteva essere altrimenti) 2021 ma anche in relazione alla media 2015-2019.

Stando a dati pubblicati dall'Osservatorio del turismo, infatti, dall'inizio dell'anno "il numero totale degli arrivi è di 142'137, la variazione totale è +20.5% rispetto al 2021 e +9.8% rispetto alla media degli anni 2015-2019".

Entrando nel dettaglio, aumentano i turisti cosiddetti domestici, gli svizzeri, del 2,5% rispetto all'anno scorso e addirittura del 39% rispetto alla media degli anni precedenti. Su del 23% invece gli arrivi internazionali rispetto al 2021 e del 4,4% rispetto al 2015-2019.

Ma se i pernottamenti aumentano in generale (la variazione totale è +14.7% vs 2021 e +14.9% vs la media 2015-2019), quelli stranieri scendono rispetto ai quattro anni precedenti il Covid del 28,3%. Per quel che riguarda quelli di svizzeri, diminuiscono leggermente in relazione allo scorso anno (-0,9%) ma esplodono in confronto al quadriennio con un più 46,9%!

Dati poco positivi per gli alloggi a una e due stelle, mentre crescono di parecchio tutte le altre categorie (con un più 28% rispetto per i quattro stelle) se si tiene conto dei numeri rispetto al 2015-2019. In confronto allo scorso anno invece tutti in discesa.