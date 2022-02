Ore e ore di attesa per un dolce a forma di pene: il successo di Mr. Dick

MILANO - Tutti in fila, a Milano, per un dolce di Mr. Dick, la nuova pasticceria in corso di porta ticinese dal cui forno escono soltanto dolci a forma fallica o dalle sembianze di una vagina. Il tutto 'condito' da battutine spinte ai clienti. In migliaia sono i clienti che si sono accodati per ottenere waffle, torte o cupcake.

"Abbiamo voluto creare quest'atmosfera perché questo luogo non è solo una pasticceria, ma anche un posto dove poter parlare di sesso in modo libero - spiegano Stefano e Claudia, titolari di Mr. Dick - Il nostro sogno è di aprirne uno in ogni città d'Italia. Ci rivolgiamo ai ragazzi, e per questo abbiamo scelto di aprirlo vicino alla movida dei navigli. Vogliamo che qui la gente possa divertirsi parlando con naturalezza della sessualità, uscendone con in mano un buon dolce".