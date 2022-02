I dolci a forma di vagina e peni violano il decoro urbano: "Coprite l'insegna"

MILANO - Dolci a forma di pene e di vagina. Sono il dettaglio che caratterizza la pasticceria "Mr.Dick" a Milano, aperta da pochi giorni e già divenuta un caso. La gente sembra infatti apprezzare e le code fuori dal locale di Corso di Porta Ticinese 83 sono spesso lunghe. Ma non tutti gradiscono e i proprietari hanno dovuto, loro malgrado, coprire l'insegna.

La scelta della forma dei dolci, dai cupcakes e waffle, non è solo marketing. L'intento sbandierato dai proprietari è quello di poter parlare di sesso in modo libero. "Vogliamo che qui la gente possa divertirsi parlando con naturalezza della sessualità, uscendone con in mano un buon dolce", hanno detto, spiegando che il sogno sarebbe aprire un locale simile in ogni città d'Italia. (leggi qui.)

Per "decoro urbano" nei giorni scorsi è arrivata la richiesta di coprire l'insegna, da cui si capiva chiaramente la natura dei prodotti offerti.

"Lotteremo", hanno replicato i responsabili, dopo che la notizia è stata postata sul canale Instagram del noto 'Un terrone a Milano'.

Nel frattempo, la coda di curiosi non si è certo arrestata, anzi.