Gossip sulla coppia più chiacchierata d'Italia. Berlusconi-Fascina presto genitori?

MONZA – La chiacchierata coppia composta da Silvio Berlusconi e Marta Fascina non smette di far parlare di sé. Dopo le (non) nozze celebrate con una festa simbolica, l’ex premier e la giovane finiscono di nuovo al centro di un gossip che avrebbe del clamoroso.

A lanciare la bomba ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Il giornalista lancia la voce che i due potrebbero diventare genitori. “Silvio ha 86 anni ma su certe passioni non è mai andato in pensione”. E non serve specificare a cosa si riferisce.

Al momento non vi è nessuna conferma ufficiale, così come non è arrivata nessuna smentita. Se così fosse, per Berlusconi sarebbe il sesto figlio.