Tassa di successione e donazione, Petrini: "Il Ticino si adegui a una visione più moderna"

BELLINZONA - In Ticino, un partner convivente che riceve una eredità da parte di colui o colei che ha vissuto magari lunghi anni al suo fianco deve pagare l'imposta di successione o donazione, mentre in altri Cantoni non è così. Per la Lega, è giunta l'ora di adeguarsi. Nel corso dell’ultima seduta di Gran Consiglio ha presentato un’iniziativa parlamentare elaborata volta a modificare la Legge Tributaria.

Enea Petrini spiega come "nel concreto viene chiesto di estendere l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, oggi riconosciuta unicamente al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti in linea diretta, anche per il partner convivente che, al momento della donazione o del decesso, viveva in concubinato con il disponente da almeno cinque anni o aveva figli in comune con lui".

Anche il Tribunale federale, fa notare il leghista, "sostiene che, in caso di una convivenza che dura già da cinque anni, si debba in linea di principio presumere che si tratti di una comunità di destino simile al matrimonio.".

Da qui l'iniziativa, necessaria per "rimanere al passo con i tempi e con gli altri Cantoni". Con questa proposta si vuole infatti allineare il Cantone Ticino agli altri cantoni svizzeri che, con una visione più moderna della società, hanno riconosciuto la valenza di un legame duraturo sempre più attuale.