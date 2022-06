Lista area rosso-verde per le elezioni cantonali: "anche il Forum c’è"

BELLINZONA – Il tema attorno al quale si stanno aggirando le prime discussioni in vista delle prossime elezioni cantonali è rappresentato dalla possibilità che ci sia per le elezioni del Consiglio di Stato una lista d’area rosso-verde. Il comitato di coordinamento del ForumAlternativo aveva deciso già due settimane fa d’essere pronto ad entrare in materia. Nel frattempo sia i Verdi che il PS hanno preso la medesima decisione, per cui si potrà ora passare alla fase più concreta delle trattative.

Per il Forum "è particolarmente importante che si definiscano durante l’estate alcuni punti qualificanti di un programma comune, su cui sinora non si è ancora discusso. Al di là dei nomi dei possibili candidati, FA ritiene difatti che sia essenziale e primordiale mettersi d’accordo su delle linee politiche che giustifichino il lancio di una lista comune, che dovrà avere quale obiettivo il raddoppio dell’area rosso-verde nel Consiglio di Stato".

La decisione finale sulla partecipazione del ForumAlternativo a questa lista d’area "spetterà ad ogni modo all’assemblea dei nostri membri, che dovrebbe essere convocata all’inizio del prossimo autunno. Il ForumAlternativo ritiene inoltre che ci si debba già ora accordarsi anche sulla strategia per le susseguenti elezioni federali, dove l’area rosso-verde ha concrete possibilità d’andare addirittura oltre a quanto conseguito con il successo dell’ottobre 2019".