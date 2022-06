L'UDC lancia due iniziative per abolire la tassa di collegamento e neutralizzare l'aumento dei valori di stima

BELLINZONA – L’UDC persegue la sua azione in favore dei ticinesi, "in particolare quelli del ceto medio e le PMI per difenderli da nuove tasse e balzelli e per tutelare il loro potere d’acquisto, soprattutto in questo difficile momento. Il partito nazionale si è recentemente battuto alle Camere federali per ottenere un abbassamento delle tasse sulla benzina, purtroppo però, oltre alla sinistra, sia PLR che PPD hanno purtroppo rifiutato di dare una risposta ai cittadini colpiti dal caro benzina", si legge in una nota stampa che annuncia il lancio di due iniziative popolari.

"Il Comitato cantonale riunitosi ieri sera a Gordola ha deciso di lanciare due iniziative popolari per difendere i contribuenti:

Abolizione della tassa di collegamento: un’imposta che era stata venduta come la tassa contro i frontalieri, che si è invece rivelata il balzello a carico dei ticinesi, che ha già dimostrato di essere inutile e inefficace per la riduzione del traffico, proprio in ragione del fatto che è già applicata dalle aziende;

Neutralizzazione dell’aumento di valori di stima: il Cantone dovrà adeguare i valori di stima secondo quanto definito dalla Confederazione. Per l’UDC questa modifica non deve però impattare negativamente sulle tasche dei proprietari di casa. Per questo motivo l’iniziativa chiede che la misura risulti neutra agendo sulla riduzione delle aliquote di prelievo. Questa iniziativa mette al riparo i proprietari di casa - ma anche gli inquilini che sarebbero indirettamente colpiti dal balzello - dalle mire della sinistra che ha già ventilato l’idea di prelevare 100 milioni aggiuntivi dai cittadini approfittando dell’aumento dei valori di stima".

E ancora: "Dopo aver vinto davanti al popolo con il Referendum finanziario obbligatorio e il Decreto Morisoli, strumenti atti al controllo delle finanze pubbliche e per tenere calmierato l’aumento della spesa pubblica, lancia due nuove iniziative popolari, creando un comitato interpartitico, affinché più forze politiche e più rappresentanti di categoria possano portare il loro contributo. Il comitato cantonale ha inoltre eletto i due Vice Presidenti del partito, Roberta Soldati e

Pierluigi Pasi".