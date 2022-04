Siete sicuri di allenarvi nel modo corretto?

Arriva la primavera, e con essa la voglia di stare all’aria aperta, magari praticando un po’ di sport. L’importante è non farsi trovare impreparati.

Ecco perché Ars Medica Centro dello Sport di Manno organizza un corso dedicato a tutti coloro che desiderano migliorare il proprio approccio alla corsa.

Sei un principiante, hai sempre voluto correre ma non sai da che parte iniziare? Sei un appassionato di corsa ma vorresti migliorare i tuoi risultati, e conoscere nuovi modi per allenarti? Questo corso fa per te, in quanto il piccolo numero dei partecipanti (minimo 3, massimo 6) permette di seguire tutti gli iscritti secondo il proprio ritmo.

«Lo scopo di questo corso è anche quello di dare degli spunti per le diverse tipologie di allenamento, che possono aiutare a migliorare le proprie prestazioni» ci spiega Tessa Zuend, che terrà il corso. «Vedremo ad esempio gli allenamenti piramidali, ad intervalli, o sulle scalinate, in modo che i partecipanti possano metterli in pratica poi anche in privato».

«E in base al livello degli iscritti si affronteranno anche temi quali la prevenzione degli infortuni, la giusta tecnica di corsa, la frequenza e l’intensità degli allenamenti, la forza e la propriocezione» prosegue Tessa Zuend.

L’offerta di Ars Medica Centro dello Sport di Manno comprende un corso di sei lezioni della durata di 60 minuti. Il primo pacchetto include anche, oltre alle lezioni, una borraccia e un asciugamano Ars Medica, ad un costo di CHF 200. Il secondo pacchetto invece permette anche di effettuare il test Conconi ad un prezzo speciale di CHF 70, anziché 100 (costo totale del corso + test CHF 270 franchi).

Ma che cos’è il test Conconi, e perché può essere utile? «Questo esame ci fornisce dei parametri individuali, come ad esempio la frequenza cardiaca, che poi ogni persona può utilizzare per allenarsi in maniera corretta. Per allenarsi in maniera ottimale, in base al tipo di allenamento scelto, la persona dovrà rimanere all’interno di determinati intervalli stabiliti grazie a questo test.» conclude Tessa Zuend.

L’inizio del coaching è previsto martedì 26 aprile 2022. Il test Conconi sul campo si svolgerà invece il 12 aprile 2022.

Le lezioni sono previste il martedì sul mezzogiorno (12:00-13:00) e il martedì sera (18:00-19:00) con Tessa, prevalentemente all’esterno.

Per informazioni

+41 91 611 64 80 o centromedico@arsmedica.ch