Un selfie con la Coppa. Quanto entusiasmo per il Lugano

LUGANO - "Ognuno ha la sua Crus, noi abbiamo te e ne siamo fieri", recita uno striscione a Balerna. È Lugano-mania, Croci-Torti-mania: il Cantone è impazzito per i bianconeri e la conquista della Coppa.

Oggi è andato in scena un firma autografi che ha coinvolto grandi e piccini. I giocatori si sono messi a disposizione per foto ricordo e firme, attirando allo stadio tante famiglie, che hanno potuto anche vedere la coppa. Sono state scene di entusiasmo che difficilmente si vedono alle nostre latitudini calcistiche, tutti in fila per un sorriso, un selfie e una firma su una maglietta da Bottani o Sabbatini, sino a una parola col Crus.

Non si sa che siano stati più gettonati i calciatori o la Coppa, tornata in Ticino dopo quasi trent'anni...

Felice anche il Municipale Roberto Badaracco: "Meritato bagno di folla oggi a Cornaredo per i giocatori dell'FC Lugano e il Crus. Tantissimi giovani ma anche tifosi di tutte le età. Una cosa incredibile e toccante. Domani sera (20.30, ultima partita di campionato in casa) tutti a Cornaredo per congedare degnamente la squadra contro i campioni svizzeri dello Zurigo!", scrive sui social.

Ecco alcune foto di Samuel Golay per TiPress