Aperto il casting per la nuova stagione del trekking RSI

COMANO – Dopo il successo de La via Idra, di In cammino sul crinale e di In cammino sulle creste, l’annuale produzione RSI dedicata al trekking porterà quest’anno le partecipanti e i partecipanti ancora più in alto, attraverso i suggestivi ghiacciai grigionesi. La nuova serie verrà come sempre diffusa a fine anno, ma l’avventura inizierà quest’estate dal 1° al 15 luglio 2022.

RSI inaugura oggi, venerdì 18 febbraio, le iscrizioni per partecipare al casting di selezione delle e dei protagonisti del nuovo trekking che si snoderà lungo un percorso di oltre 160 chilometri, caratterizzato da un dislivello positivo di 16'000 metri attraverso ghiacciai e cime che sfiorano i 4'000 metri di altitudine.

Per poter affrontare le 13 tappe previste, sono indispensabili dei requisiti per la propria sicurezza e per quella del gruppo: una buona abilità nell’uso dei ramponi e della piccozza, la totale assenza di vertigini, e una comprovata esperienza in alta montagna.

Sono inoltre criteri altrettanto fondamentali per la selezione delle e dei partecipanti – decisione che spetta unicamente alla produzione in base a valutazioni di opportunità e sicurezza non contestabili – l’attitudine alla vita di gruppo e il piacere di poter condividere un’esperienza di questo genere.

I casting si terranno nei fine settimana del 19-20 marzo, del 26-27 marzo e del 2-3 aprile 2022. Si prega quindi, già al momento dell’iscrizione, di poter garantire l’eventuale presenza in almeno alcuni dei giorni di selezione indicati