Nuova denominazione per la Corsi 

BESSO – Durante l’assemblea generale ordinaria 2022 della Corsi, tenutasi ieri presso l’auditorio Stelio Moro di Besso, i 128 soci presenti hanno approvato tutti i temi all’ordine del giorno: dal nuovo nome per la società regionale al Documento programmatico Corsi 2025 con le relative modifiche statutarie. Si è inoltre provveduto alla nomina del Consiglio pubblico.

La nuova denominazione della società regionale sarà Ssr.corsi, una modifica resasi necessaria a seguito dell’approvazione della rinnovata Strategia nazionale. Il Documento programmatico Corsi 2025 approvato dai soci ha l’intento di accentuare l’efficacia del lavoro della società cooperativa, rendendo più chiaro il proprio ruolo nei confronti del pubblico e dell’azienda radiotelevisiva. Approvata anche la revisione parziale degli statuti, proposta dal Consiglio regionale con l’intento di agevolare l’attuazione degli obiettivi programmatici.

Il presidente della Ssr Jean-Michel Cina, inoltre, ha presentato la rinnovata Strategia nazionale dell’Associazione mantello Ssr, che intende rafforzare la Ssr in vista delle sfide politiche che l’attendono, in particolare l’iniziativa per la riduzione del canone a 200 franchi, evidenziando come "Difendere la Ssr è difendere la Svizzera".

Il presidente della Corsi Luigi Pedrazzini, ripercorrendo le tappe salienti del 2021 della società regionale, ha parlato di un anno intenso, seppur condizionato dalla pandemia, che ha visto in particolare la finalizzazione del Documento programmatico Corsi 2025, la realizzazione di una nuova strategia di comunicazione e un confronto costruttivo con la direzione Rsi.

IPer quanto riguarda il Consiglio del pubblico, il posto vacante è stato assegnato a Vania Castelli, su proposta della Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus (Faft Plus). I soci hanno infine approvato il Rapporto di attività e i Conti societari del 2021.