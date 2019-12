"Sono meno intelligente e meno femminile di Greta ma l'aperitivo ve lo offro senza chiedere nulla in cambio"

BELLINZONA - L'iniziativa dei Verdi di regalare un viaggio a Berna per visitare Palazzo Federale se si portano 20 firme per ciascuno dei referendum cantonali, guidati da Greta Gysin, e a 30 firme anche un aperitivo con la Consigliera Nazionale, sta facendo discutere.

In molti sui social si augurano sia una bufala, i politici, in particolare leghisti, parlano di "imbarazzante".

"I VERDI del Ticino in cambio di 60 firme contro l'aeroporto offrono un aperitivo a Berna con Greta... (ma il biglietto delle FFS ladrone lo offrono loro?). Care amiche e cari amici, sarò più bruttino, meno intelligente e meno femminile, ma l'aperitivo ve lo offro io a km/0 all'aeroporto senza chiedervi nulla in cambio", scrive per esempio Andrea Censi.

Lorenzo Quadri dal canto suo ricorda la polemica per le due ragazze in tuta in tv, sostenendo che i Verdi giocano sul fatto di avere una deputata donna: "Eh già, perché i rossoverdi mica adescano i potenziali raccoglitori di firme con un aperitivo con "Bingo" Bang o Bruno Storni", aggiunge.