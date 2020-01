Se a Lugano corrono, a Bellinzona sorridono: consegnate le firme per il referendum

BELLINZONA – Se a Lugano c’è qualche difficoltà per raccogliere le firme necessarie per il referendum sul credito per l’aeroporto, a livello cantonale va tutto molto meglio. Oggi infatti Verdi, PS, MpS, PC, e alcune associazioni ambientaliste tra cui ATA e WWF, che hanno sostenuto il referendum contro il credito di ricapitalizzazione dell’Aeroporto di Lugano – Agno votato dal parlamento cantonale lo scorso 4 novembre, hanno consegnato parte delle firme raccolte alla Cancelleria di Stato. Il restante, per un totale di oltre 8300 firme, verrà inviato direttamente dalle rispettive Cancellerie Comunali.

Il referendum, dunque, “con grande soddisfazione la coalizione composta da diversi movimenti dell’area rosso verde e sostenuta da diverse associazioni ambientaliste”, è riuscito, “affinché la popolazione ticinese possa effettivamente esprimersi sull’opportunità che l’ente pubblico continui a finanziare con milioni pubblici l’aeroporto di Lugano Agno che da tempo non dispone più di voli di linea. I prospettati scenari di rilancio, sempre poco realistici, non appaiono più credibili e i milioni iniettati non si giustificano più”.

“Prioritario per contro, è impegnarsi a favore delle lavoratrici e i lavoratori dello scalo che devono poter beneficiare di concrete opportunità di riqualifica. Con la possibilità di raggiungere Zurigo e Milano in poco tempo e la crescente sensibilità della popolazione sulle conseguenze ambientali del traffico aereo, lo scalo Luganese difficilmente potrà in futuro rifiorire. Neppure il turismo congressuale, come lo testimonia il recente congresso mondiale sui linfomi che ha attirato ospiti da tutto il mondo, non fa più capo allo scalo luganese, ormai inaffidabile e poco pratico”, prosegue la coalizione.

Che si rallegra: “la grande sensibilità della popolazione sul tema, in queste settimane è testimoniata dal sorprendente risultato della raccolta firme, in un periodo dell’anno non certamente propizio. I promotori del referendum auspicano ora che il popolo comprenda gli importanti limiti di questo aeroporto e decida di annullare il credito stanziato per il suo rilancio alle urne”.