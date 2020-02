Pamini-shock: "Secondo degli studi la pedofilia è un orientamento sessuale. E se un pasticcere negasse la torta a un pedofilo commetterebbe reato"

BELLINZONA - La pedofilia una sorta di orientamento sessuale? È la frase shock di Paolo Pamini, sui social, a sostegno del no contro l'estensione del codice penale per discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale.

"Voto no perché non voglio che chi parli di un pedofilo finisca per commettere lui un reato.

Altro che questioni inclusive di lesbiche e gay, queste son le cose serie di cui tanti si guardano bene dal parlare!", scrive.

"Vi sembra assurdo? Facciamo uno più uno confrontando fonti esterne serie al riguardo: 'I pedofili sono persone che si sentono sessualmente attratte solo da bambini. La pedofilia è quindi un orientamento sessuale rispettivamente una diagnosi psichiatrica'". cita uno studio di Prevenzione CH.

Parole forti che dividono e fanno discutere. Pamini fa l'esempio di un pasticcere che nega una torta a un pedofilo: "Il signor Bianchi (nome di fantasia) esce di galera per aver abusato di minori. Per festeggiare il ritorno in libertà commissiona una torta ad un pasticcere. Il pasticcere aveva seguito sui media il caso giudiziario e schifato dal comportamento del signor Bianchi gli rifiuta la torta perché pedofilo. Bianchi lo denuncia per discriminazione basata sul suo orientamento sessuale, il pasticcere commette reato penale. Benvenuta nel nuovo mondo. Uno può pubblicamente affermare di (voler) essere pedofilo senza mai aver abusato di alcuna persona. Il pasticcere che schifato gli nega la torta invece commetterebbe reato penale per discriminazione in base all’orientamento sessuale. Lo stesso pasticcere che si rifiuterebbe di preparare una torta ad un truffatore, ad un assassino, ad un appiccatore di roghi invece (giustamente, ci mancherebbe) non commetterebbe reato penale. Posso immaginare che qualche migliaio di persone sarebbero regolarmente perseguibili per le opinioni che (a ragione) esprimono sui pedofili..".

E rincara dicendo: "Parlar male chi chi si fila gli animali invece andrebbe mantenuto come un crimine penale?"