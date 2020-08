"Cari Cantoni, discutiamo di Coronavirus", l'invito di Sommaruga

BERNA - Simonetta Sommaruga desidera incontrarsi con i rappresentanti dei Cantoni la prossima settimana. La presidente della Cofnederazione li ha infatti invitati a Berna per discutere di Coronavirus e in particolar modo di come migliorare la coordinazione.

A partecipare probabilmente saranno i presidenti delle conferenze cantonali dei direttori della sanità, dell’economia pubblica e dei governi cantonali e saranno presenti anche i colleghi di Governo di Sommaruga Berset e Parmelin.

La presidente della Confederazione ha sottolineato l'importanza dei Cantoni e questo incontro senza dubbio la certifica ancora una volta.