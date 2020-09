Procuratori pubblici bocciati, e ora? Pagani: "Quando avremo il rapporto vedremo come procedere"

BELLINZONA – E adesso? La bocciatura da parte della Commissione della Magistratura di cinque procuratori pubblici attualmente in carica (Zaccaria Akbas, Marisa Alfier, Anna Fumagalli, Francesca Lanz e Margherita Lanzillo), mette nei guai anche il Gran Consiglio, che avrà l’ultima parola. Cosa fare?

Non lo sa ancora Luca Pagani, presidente della Commissione giustizia e diritti, interpellato dal Corriere del Ticino. “Quando riceveremo il rapporto del consiglio della Magistratura vedremo come procedere”. I motivi delle bocciature non sono noti.

“Non è usuale che dei procuratori pubblici in carica ricevano un preavviso negativo”, aggiunge.