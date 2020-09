Il dopo manifestazione. Marchesi continua a attaccare: "La sporcizia e lo schifo lasciati qualifica da sé l'azione di questi figli di papà"

BERNA - Si è conclusa l'occupazione di Piazza Federale da parte dei manifestanti di Rise Up for Change, attivisti per il clima. Dopo diversi giorni di polemica, con molti politici furenti, la Polizia ha sgomberato la Piazza.

Esultano, ovviamente, coloro che hanno spinto per farli allontanare. Piero Marchesi ha documentato con delle foto la Piazza, affermando che "la sporcizia e lo schifo lasciato sulla Piazza federale qualifica da se l’azione di questi figli di papà".

"Posso dire che non meritano minimamente il nostro rispetto e che sono semplicemente ridicoli? Gli eco-comunisti chiedono agli altri di fare e di agire e loro si comportano come i peggiori inquinatori", prosegue.

Altre fonti fanno sapere come gli attivisti stessi siano impegnati a ripulire gli spazi che avevano occupato.