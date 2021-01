Lugano, Filippo Lombardi pronto alla corsa per il Municipio

LUGANO – La Sezione PPD e GG di Lugano intende fare il colpaccio. Tradotto: inserire l'ex Consigliere agli Stati Filippo Lombardi nella lista dei candidati per Municipio in vista delle elezioni comunali di aprile. "La Commissione cerca – si legge in una nota – continua il proprio intenso lavoro per l'allestimento delle liste per il Municipio e per il Consiglio comunale, in condizioni parzialmente diverse da quelle dello scorso anno".

"Alla luce della situazione attuale essa ha chiesto all’ex Consigliere agli Stati Filippo Lombardi una sua disponibilità di massima a candidarsi per il Municipio, ritenendo che egli possa rappresentare un importante valore aggiunto a favore della Città di Lugano, grazie alla sua esperienza politica e alle sue conoscenze e relazioni cantonali, nazionali e internazionali", recita il comunicato.

E ancora: "La Commissione ringrazia Lombardi per la disponibilità di principio data e include il suo nome nei diversi scenari che sta esaminando e da cui scaturirà la proposta che verrà sottoposta all'approvazione dell’Ufficio presidenziale della Sezione. La decisione finale sulle liste compete per Statuto all’Assemblea sezionale che si terrà venerdì 29 gennaio in videoconferenza".