Versamento agli ex Consiglieri di Stato, non c'è stato reato

BELLINZONA - Richiamate le segnalazioni del deputato Matteo Pronzini per possibili elementi di rilevanza penale in relazione al versamento agli ex Consiglieri di Stato del supplemento sostitutivo AVS/AI prima del raggiungimento dei 58 anni di età, il Ministero pubblico comunica che le valutazioni penali sono giunte a conclusione.

Dopo aver esaminato la fattispecie per verificare l'eventuale sussistenza del reato di abuso di autorità (articolo 312 del Codice penale), il Procuratore generale Andrea Pagani ha emanato il 21 gennaio 2021 un decreto di non luogo a procedere. In concreto, sulla scorta di un attento esame degli atti all'incarto e del materiale legislativo sviluppatosi negli anni relativo alla Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato, è stato stabilito che non risultano adempiuti gli elementi costitutivi del reato ipotizzato.

Non verranno rilasciate ulteriori informazioni.