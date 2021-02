Anche l'UDC chiede test a tappeto nelle scuole. "Le nuove varianti sono pericolose"

BELLINZONA - Non solo i Verdi, anche l'UDF-UDC chiede i test a tappeto nelle scuole, soprattutto in funzione delle nuove varianti di virus che hanno cambiato ancora una volta quanto si conosce e le percezioni sul Coronavirus.

"Nel Canton Zugo, tutti gli allievi e gli insegnanti delle scuole medie dovranno sottoporsi a test rapidi per il Covid a partire dal 22 febbraio. I test a tappeto saranno obbligatori, dopo la fine delle vacanze sportive (dal 6 al 21 febbraio), per il livello inferiore delle scuole secondarie. Se l’esito degli screening sarà positivo, i test potrebbero essere estesi anche alle scuole professionali. Per il momento, nessun test di massa è invece previsto per la scuola elementare e quella materna. I test saranno effettuati due volte alla settimana. I costi saranno coperti dalla Confederazione", spiega Edo Pellegrini in una interpellanza.

"L’obiettivo dichiarato è di proteggere le persone a scuola e nell’ambiente scolastico, per poter così mantenere le scuole aperte".

La sua richiesta al Consiglio di Stato è: "Anche in considerazione del pericolo costituito dalle nuove varianti Covid-19, non si ritiene opportuno seguire l’esempio del Canton Zugo e testare a tappeto docenti e allievi delle Scuole Medie e post-obbligatorie?".