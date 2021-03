Tami non arretra. "Volete portarmi alla morte come Socrate perché sono curiosa? Allora mettete al bando anche il partito comunista"

CAPRIASCA - Difesa dell libertà di esprimere la propria opinione (sottinteso: anche se le simpatie sono verso ideologie come il fascismo...) su cui si basa la democrazia e la richiesta di mettere al bando il partito comunista. Liliane Jessica Tami, candidata UDC in Capriasca, è finita al centro della cronaca perché aveva partecipato, nel 2016, a una manifestazione di chiaro stampo fascista, portando anche una divisa delle SS. Seppur assolta penalmente, per il presidente Piero Marchesi non dovrebbe rappresentare l'UDC nelle istituzioni.

Ma lei non arretra e sui social si difende e contemporaneamente attacca, con toni veementi. "A chiunque mi voglia puntare il dito contro dico solo una cosa: ricordatevi che la bellezza della democrazia è data proprio dalla sua pluralità, e che è giusto che ognuno possa esprimere la propria opinione", inizia.

"C'è qualcuno che vorrebbe farmi sbattere fuori dalla politica per le mie inclinazione fortemente no-global, federaliste e identitarie", prosegue. "Mi volete mettere al bando, censurare o portare alla morte come Socrate solo perchè sono una persona curiosa e ho voluto capire in prima persona cosa muove la gente verso la ricerca di ideologie catartiche? ( nazismo, comunismo, anarchismo, testimoni di geova , islam radicale ecc.) Va benissimo, ma allora abbiate l'onesta di rendere illegale anche il partito comunista svizzero, che come altre ideologie è nato come una filosofia di redenzione dell'uomo ma poi in termini politici e concreti si è rivelata fallimentare", attacca.

Per poi aggiungere: "Scagli la prima pietra chi è senza peccato! E ricordate: si può essere cristiani senza aderire moralmente al rogo delle streghe e si può essere filo americani senza approvare le bombe atomiche sul Giappone" (al CdT ieri aveva detto di non approvare le azioni del partito fascista).