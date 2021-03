Cavadini: "Non ci sono trattative o contatti coi Molinari. E Mendrisio non potrebbe ospitarli"

Invito a sorpresa della consigliera comunale verdea, che si rivolge in particolar modo alle donne del movimento autogestito. "Venite per portare avanti un progetto di convivenza pacifica, verde e rivoluzionaria"

Furibondo comunicato della forze di destra: "In questo momento il Municipio di Lugano è ai ferri corti con queste persone (che definire maleducate è riduttivo) e noi dovremmo accoglierli? Non ci siamo"

MENDRISIO – Mendrisio non avrebbe lo spazio per i molinari, neppure volendo. Samuele Cavadini, sindaco liberale della Città, prima di entrare in una riunione fiume del Municipio, commenta con noi.

“Posso confermare che Mendrisio non ha contatti o trattative coi Molinari e nemmeno ha intenzione di aprirne una. Oltretutto, anche se si ponesse la questione, non avremmo gli spazi adatti, non ci sarebbe la possibilità di accogliere una realtà simile”, spiega.

La politica giovanile è già presente a Mendrisio. “Abbiamo un centro giovani, non adatto per un’autogestione. È un centro dove sono presenti degli educatori, ci sono anche dei luoghi liberi dove i ragazzi possano incontrarsi, nel rispetto delle regole. Ciò non vuol dire che il Municipio non abbia una preoccupazione verso le politiche giovanili, un tema ricorrente. Cerchiamo di dare continue risposte attraverso il dialogo, anche con spazi destinati per esempio allo sport, alla cultura, pensiamo alla Filanda che va bene anche per i più giovani”.

Di recente Mendrisio ha vinto un premio a livello federale “Dixit”, dove dei giovani hanno colloquiato coi dei coetanei per scoprire quali sono le loro problematiche, un riconoscimento sintomatico di quanto la politica giovanile nel Magnifico Borgo sia improntata al dialogo.