Quadri: "Niente Covid pass per frontalieri e trasporti pubblici, ideologia o scienza?"

BERNA - Qualsiasi sarà la strada percorsa dal Consiglio Federale per le eventuali restrizioni in entrata in Svizzera, non toccheranno i frontalieri. Lorenzo Quadri, in occasione dell'ora delle domande, si chiede come mai.

"Si tratta di scienza o ideologia?", è il suo quesito.

E vuole anche sapere perchè il certificato Covid non è obbligatorio sui mezzi pubblici.

Si chiede se le due decisioni, quella secondo cui i frontalieri non dovranno mostrare il certificato in entrata in Svizzera e per cui non servirà esibirlo sui mezzi pubblici, siano ideologiche o scientifiche.