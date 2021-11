Beltraminelli nuovo presidente del PPD Lugano

LUGANO - Il PPD di Lugano ha un nuovo presidente. Si tratta dell'ex Consigliere di Stato, attualmente Consigliere comunale, Paolo Beltraminelli.

"Arrivo a questa presidenza molto motivato, sono stato il vostro municipale e il vostro consigliere di Stato, non ce la faccio a non essere ottimista e la politica resta la mia grande passione", ha detto, rimarcando che il luogo dove si è svolta l'assemblea che lo ha eletto gli è caro, perchè lo frequentava da ragazzino (si tratta del capannone di via Ceresio, a Pregassona). "Farò di tutto per rinnovare il partito... io ho tre volte 20 anni ma l’entusiasmo di un giovane. Viva Lugano e viva il Partito popolare democratico!", è stata la sua promessa.

Presenti Raffaele De Rosa e Fiorenzo Dadò, il quale ha sottolineato le difficoltà che i popolari democratici stanno vivendo una crisi da ormai una quarantina d'anni, ma è fiducioso che Beltraminelli possa aiutare la sezione luganese a raggiungere buoni risultati.

Lara Comini, sociologa, e lo storico Tommaso Gianella sono stati eletti vicepresidenti.