I risultati definitivi ricalcano i pronostici. Netti due sì e un no

BERNA - Coi risultati di Zurigo, che si sono fatti attendere sino alle 16.40, sono ufficiali le percentuali riguardanti le votazioni odierne. I risultati non sono mai stati in dubbio, netti sin dai pronostici e confermati già al momento dei primi scrutini, con due sì e un no.

Passa la legge Covid, approvata dal 62% di coloro che si sono recati alle urne e da 21,5 cantoni. A respingerla solo Appenzello Interno e Svitto.

Ampio sì anche per l'iniziativa sulle cure infermieristiche, che ha raccolto il 61% dei consensi e il sì di 22,5 cantoni: ancora contro corrente Appenzello Interno.

No invece per il sorteggio dei giudici federali. L'hanno respinta tutti i cantoni senza eccezioni e il 68,1% dei votanti.

Il voto ticinese è in linea con quello nazionale.