Don Feliciani: nel grembo di una donna due bebé dialogano tra loro!

di Don Gianfranco Feliciani*

Gesù è veramente risorto! Qui sta tutto il cristianesimo. È risorto personalmente, sempre

Lui, il Gesù del Vangelo, in una condizione di vita radicalmente nuova, che conserva ma

oltrepassa lo stato della presente umana esistenza, sublimandone la pienezza. E Gesù risorto

– qui sta il fondamento e l’originalità dell’umanesimo cristiano – partecipa a tutti quelli che

credono in Lui, il suo stesso destino di gloria. Anche noi risorgeremo!

È chiaro che tutto questo non va semplicemente da sé, ma può essere accolto solo nella fede.

Ma siccome la fede non è irrazionale, semmai è superrazionale – ricordiamo Pascal: “il

cuore conosce delle ragioni che la ragione non conosce” – possiamo affermare che il

mistero della risurrezione di Gesù, e nostra!, costituisce la sorgente di quell’insopprimibile

desiderio d’amore che sta riposto nel cuore di ognuno di noi. Fin dal grembo materno…

Nel ventre di una donna incinta due bebè cominciano a dialogare tra loro…

- Dimmi un po’: tu credi nella vita dopo il parto?

- Certamente! Qualcosa ci deve pur essere dopo il parto. E forse noi siamo qui proprio per

prepararci a quello che saremo più tardi.

- Sciocchezze! Non esiste una vita dopo il parto. E poi, come sarebbe quella vita?

- Non so, ma certo ci sarà più luce che qua. Magari cammineremo con le nostre gambe e

mangeremo con la nostra bocca.

- Ma è assurdo! Camminare è impossibile e mangiare con la bocca è ridicolo! Il cordone è la

sola via dell’alimentazione. È da escludere l’ipotesi di una vita dopo il parto. Il cordone

ombelicale è troppo corto.

- Io invece credo che ci debba essere qualcosa. E forse sarà totalmente diverso da quello che

siamo abituati ad avere qui.

- Però mai nessuno è tornato dall’aldilà, dopo il parto, a dirci se c’è un’altra vita! Non mi

piacciono le fantasie e preferisco essere realista: la vita non è altro che un’angosciante

esistenza nel buio che ci porta al nulla. Con il parto finisce tutto.

- Beh, io non so esattamente come sarà dopo il parto, ma credo che allora finalmente

potremo vedere la Mamma e lei si prenderà cura di noi.

- Mamma? Tu credi nella Mamma? E dove si trova adesso questa Mamma?

- Dove si trova? Ma lei sta tutta intorno a noi! È in lei e grazie a lei che noi viviamo. Senza

di lei tutto questo mondo non esisterebbe.

- Eppure io non ci credo! Non ho mai visto la Mamma, quindi, è logico che non esista.

- Ok, ma a volte però, quando siamo in silenzio, riusciamo a sentire che ci protegge, che ci

accarezza e che ci vuole bene. Sai? Io penso che ci sia una vita più grande e più bella di

questa che ci aspetta, e che ora ci stiamo preparando ad essa. Invece di pensare che non c’è

niente dopo il parto, io preferisco fidarmi della Mamma!

*Arciprete di Chiasso