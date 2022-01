Follia alla zoo. Getta la figlia di tre anni nella gabbia dell'orso: arrestata

UZBEKISTAN – Sono immagini che lasciano senza parole quelle che giungono dall'Uzbekistan. Immortalano un gesto atroce che per fortuna non si è tramutato in tragedia. Ma andiamo con ordine. Allo zoo di Tashkent è un giorno come tanti. Via vai di visitatori. Una buona affluenza, considerata la pandemia.

Tra le attrazioni più in voga c'è l'area degli orsi. Lì è di casa 'Zuzu', un orso bruno arrivato da Baku quattro anni fa. Le telecamere di sorveglianza riprendono immagini assurde. 'Zuzu' gironzola annoiata, fino a quando nella sua 'tana' viene gettato qualcosa. O meglio, qualcuno. Impensabile, ma è successo davvero.

Quel 'qualcuno' è una bambina di tre anni, scaraventata per cinque metri nel recinto dalla madre. Se ve lo steste chiedendo, sì avete letto bene. Fortuna vuole che l'orso non era particolarmente attratto dalla bimba e, dopo averla annusata, l'ha lasciata 'tranquilla' fino all'arrivo dei soccorsi.

E la madre? Stando alle immagini e a quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe rimasta ad assistere alla scena senza scomporsi più di tanto. La bambina è stata trasportata in ospedale con ferite di lieve entità, mentre la donna è finita in manette con l'accusa di tentato omicidio. L'orso, invece, è stato 'premiato' con una doppia razione di cibo.